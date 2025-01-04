5.9 مليون فلسطيني يستفيدون من خدمات «الأونروا»

غزة (الاتحاد)

تنشط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» حالياً في خمس مناطق رئيسية، هي قطاع غزة، والضفة الغربية، والأردن، وسوريا ولبنان، وتخدم اليوم قرابة 5.9 مليون فلسطيني، بحسب بياناتها الرسمية.

وتعتبر «الأونروا» حجر الزاوية في حياة اللاجئين الفلسطينيين منذ إنشائها في عام 1949، حيث تمتد أهميتها إلى المساعدات الإنسانية والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والإغاثية والبنية الأساسية للمخيمات والمساعدات الطارئة، ما أثر بشكل عميق على ملايين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأصبحت الوكالة شريان حياة لمليوني شخص في قطاع غزة، إذ قدمت الفرق الصحية التابعة لها 6.7 مليون استشارة طبية أي أكثر من 1600 استشارة يومياً.

كما تدير الأونروا أكثر من 700 مدرسة في مختلف مناطق عملياتها، تخدم أكثر من 500 ألف طالب، حسب بيانات الوكالة على موقعها الإلكتروني، كما تدير وتدفع أجور قرابة 20 ألف معلم.

ويعني القرار الإسرائيلي أن الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يشمل غلق مكاتبها وأية حسابات مصرفية لها داخل إسرائيل.