المستشار النمساوي سيعلن استقالته

أعلن المستشار النمساوي المحافظ كارل نيهامر السبت أنه سيستقيل من منصبه "في الأيام القادمة"، بعد إنهائه محادثات لتشكيل ائتلاف حاكم مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي.

وقال نيهامر في منشور على منصة إكس "بعد إنهاء محادثات الائتلاف سأقوم بما يلي، سأتنحى عن منصبي كمستشار ورئيس حزب الشعب في الأيام المقبلة لإتاحة انتقال منظّم".

وجاء الإعلانان في رسالة مصورة وبيان على منصة إكس.

تأتي هذه الخطوة المفاجئة بعد يوم واحد فقط من انسحاب الحزب الليبرالي النمساوي من محادثات لتشكيل حكومة ائتلافية وسطية.

وكان الهدف هو تهميش حزب الحرية اليميني المتطرف الذي تصدر نتائج الانتخابات الوطنية في سبتمبر.

وحصل الحزب على حوالى 28,8% من الأصوات لكنه لم يتمكن من إيجاد شركاء لتشكيل حكومة.

وحلّ حزب الشعب المحافظ ثانيا بنسبة 26,3% من الأصوات، بينما حصد الاشتراكيون الديموقراطيين 21,1%.

وكان نيهامر من حزب الشعب يسعى لتشكيل ائتلاف مع الحزب الليبرالي والاشتراكيين الديموقراطيين، لكن المحادثات انهارت الجمعة.

وأكد السبت على إكس أن "الاتفاق مع الاشتراكيين الديموقراطيين غير ممكن بشأن القضايا الرئيسية.

وتابع "لذلك فإننا ننهي المفاوضات" معه.



