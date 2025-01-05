الأحد 5 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اضطراب حركة الطيران في مطار ميونخ بسبب الطقس الشتوي

أرشيفية
5 يناير 2025 16:50

أعلن متحدث باسم مطار مدينة ميونخ الألمانية صباح اليوم الأحد حدوث اضطرابات في حركة الطيران بالمطار بسبب الثلوج والجليد.

ووفقاً للموقع الإلكتروني للمطار، تم إلغاء بعض الرحلات التي كان من المقرر أن تقلع صباح اليوم.

وقال المتحدث إن شركات الطيران اتخذت بالفعل قراراً بإلغاء رحلات الليلة الماضية كإجراء احترازي، مضيفاً أنه يجرى حالياً إبقاء أحد المدارج مفتوحاً بينما يتم تنظيف الآخر.

وذكر المتحدث أن انخفاض الرؤية بسبب تساقط الثلوج أدى إلى تمديد الفترات بين الإقلاع والهبوط، مضيفاً أن هناك طائرات أيضاً تحتاج إلى إزالة جليد.

ولم يتضح بعد إلى متى ستستمر القيود المرتبطة بالطقس. وطلب من المسافرين الاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم للحصول على معلومات حول رحلاتهم.

أخبار ذات صلة
المستشار النمساوي السابق يكشف حقيقة عودته إلى منصبه
الطقس يعطل حركة الطيران في مطار فرانكفورت
المصدر: وكالات
مطار ميونيخ
ألمانيا
ميونيخ
آخر الأخبار
جبل جيس يسجل أقل حرارة في الإمارات بـ 1.8 درجة
علوم الدار
جبل جيس يسجل أقل حرارة في الإمارات بـ 1.8 درجة
اليوم 09:02
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء باكستان
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء باكستان
اليوم 17:40
«هاتريك» لخيول «ياس» في الشارقة
الرياضة
«هاتريك» لخيول «ياس» في الشارقة
اليوم 17:35
«كرة القدم لكبار المواطنين» تختتم «المشروع الأول»
الرياضة
«كرة القدم لكبار المواطنين» تختتم «المشروع الأول»
اليوم 17:15
وزيرا خارجية مصر وأميركا يبحثان التطورات في غزة وسوريا
الأخبار العالمية
وزيرا خارجية مصر وأميركا يبحثان التطورات في غزة وسوريا
اليوم 17:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©