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المستشار النمساوي السابق يكشف حقيقة عودته إلى منصبه

المستشار النمساوي السابق يكشف حقيقة عودته إلى منصبه
5 يناير 2025 17:03

 قال مصدر في حاشية المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) اليوم الأحد إن  المستشار السابق غير مهتم بالعودة إلى منصبه، في أعقاب مغادرة المستشار الحالي لمنصبه.
وفي أعقاب إعلان كارل نيهامر استقالته من منصبه كمستشار للنمسا وزعيم لحزب الشعب النمساوي المحافظ، علق مسؤولو الحزب آمالهم على عودة كورتس.
واجتمع كبار مسؤولي حزب الشعب النمساوي في المستشارية في فيينا اليوم الأحد لتحديد زعيم جديد للحزب. وطبقا  لمصادر مقربة من الحزب، هم يبحثون على الأرجح عن شخص، على عكس نيهامر، على استعداد للحكم كشريك صغير مع حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف. 

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