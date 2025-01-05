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حزب الشعب النمساوي يرشح كريستيان شتوكر زعيماً مؤقتاً

حزب الشعب النمساوي يرشح كريستيان شتوكر زعيماً مؤقتاً
5 يناير 2025 18:08

رشح حزب الشعب النمساوي كريستيان شتوكر زعيماً مؤقتاً بعد استقالة نيهامر، بحسب ما أوردته تقارير صادرة عن وكالة أنباء النمسا.
وشغل شتوكر، وهو محام وعضو في البرلمان النمساوي، منصب الأمين العام لحزب الشعب منذ عام 2022.
وينظر إليه على أنه شخص متمرس وهادئ في إدارة الأزمات، وظهر مراراً في وسائل إعلام نمساوية للدفاع عن قرارات مثيرة للجدل.
وأعلن نيهامر أمس السبت أنه سيستقيل في الأيام القليلة المقبلة بعد انهيار مفاوضات الائتلاف مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
ومن المتوقع أن يلتقي نيهامر بالرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين اليوم الأحد. ومن المقرر أن يدلي الرئيس بعد ذلك ببيان عام للإعلان عن الخطوات التالية.
وتحت حماية قوات الشرطة الخاصة، سار نيهامر على قدميه عبر الساحة من المستشارية باتجاه مكتب الرئيس في فيينا.
وقال نيهامر "المهم بالنسبة لي أن يستمر طريق الاستقرار وتيار الوسط". وأصبح نيهامر52 عاما مستشاراً وزعيماً للحزب المحافظ في عام 2021، بعد أن أجبر سلفه سيباستيان كورتس على التنحي في أعقاب مزاعم بالفساد.

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المصدر: د ب أ
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