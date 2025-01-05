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ميلوني تزور ترامب في مارالاغو

ميلوني تزور ترامب في مارالاغو
5 يناير 2025 19:57

قامت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بزيارة غير رسمية للولايات المتحدة، التقت خلالها الرئيس المنتخب دونالد ترامب في منتجعه مارالاغو في ولاية فلوريدا السبت، خلال فترة استعداده لتولي منصبه في البيت الأبيض.ووزّع مكتب رئيسة الحكومة اليمينية المتطرفة صوراً الأحد تظهر ميلوني وترامب عند مدخل مقر إقامة الملياردير الجمهوري، وهما يتحادثان في غرفة استقبال وإلى جانبهما شجرة مزيّنة لعيد الميلاد.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أنهما تناولا العشاء وشاهدا فيلم «معضلة إيستمان: الحرب القانونية أم العدالة» The Eastman Dilemma: Lawfare or Justice، وهو فيلم وثائقي عن محامٍ اتُهم بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 لصالح ترامب.
وتصدّرت صور ميلوني وترامب الصفحات الأولى للصحف الإيطالية الصادرة الأحد.
وميلوني ضمن عدد قليل من الزعماء الذين زاروا ترامب قبل عودته إلى البيت الأبيض وتنصيبه في 20 يناير، مثل نظيريها الكندي جاستن ترودو والمجري فيكتور أوربان.
وتوعد ترامب برفع الرسوم الجمركية على الواردات وبينها الأوروبية، ما أثار مخاوف من حرب تجارية بين الحلفاء الاقتصاديين التقليديين.
وأتى لقاء ترامب وميلوني، زعيمة حزب «فراتيلي ديتاليا» اليميني المتطرف، قبل زيارة لأربعة أيام يقوم بها الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن إلى روما، يلتقي خلالها رئيسة الحكومة الإيطالية والبابا فرنسيس.
وحضر لقاء ترامب وميلوني المستشار المقبل للأمن القومي الأميركي مايك والتز والسناتور ماركو روبيو الذي عيّنه ترامب وزيراً للخارجية، وفقاً لتقارير إخبارية أميركية.

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