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بريطانيا: تعطل محتمل للحياة بسبب الثلوج والأمطار

بريطانيا: تعطل محتمل للحياة بسبب الثلوج والأمطار
6 يناير 2025 01:24

لندن (وكالات) 

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تواجه مناطق واسعة من المملكة المتحدة تساقطاً كثيفاً للثلوج ومطراً متجمداً، ما قد يتسبب في تعطيل الحياة اليومية، بعد أن دخل تحذيران من الطقس باللون البرتقالي حيز التنفيذ. وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أنه من المتوقع أن تشهد البلادُ العديدَ من الاضطرابات، مثل تعطل المركبات على الطرق، وتأجيل أو إلغاء رحلات القطارات والطائرات، وانقطاع التيار الكهربائي، في ظل استمرار الأحوال الجوية الشتوية لمدة أسبوع، وفقاً لما ذكره مكتب الأرصاد الجوية البريطاني. وبحسب مكتب الأرصاد فإن هناك أيضاً «احتمالاً كبيراً» لأن تتعرض المناطق الريفية للعزلة بسبب الطقس، مع توقع تساقط ثلوج قد يصل سمكها إلى مستوى 30 سنتيمتراً في بعض المناطق. ومن المتوقع أن تصدر الجهات المختصة في المملكة المتحدة المزيدَ من التحذيرات المتعلقة بالطقس الشتوي البارد والممطر خلال الأيام القليلة المقبلة.

بريطانيا
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الثلوج
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