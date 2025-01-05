الإثنين 6 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الرئيس النمساوي يعتزم الاجتماع بزعيم «الحرية» وسط تكهنات بتكليفه

الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين (أرشيفية)
6 يناير 2025 01:23

فيينا (وكالات)

أخبار ذات صلة
النمسا تتجه لتشكيل ائتلاف حاكم بقيادة اليمين المتطرف
حزب الشعب النمساوي يرشح كريستيان شتوكر زعيماً مؤقتاً

أعلن الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، أمس، أنه سيلتقي بالسياسي اليميني المتشدد هربرت كيكل، وسط تكهنات متزايدة بأنه سيكلف زعيم حزب «الحرية» بتشكيل الحكومة المقبلة. وجاء إعلان فان دير بيلين بعد لقائه مع المستشار كارل نيهامر وآخرين في القصر الرئاسي. وكان نيهامر قد أعلن عن نيته الاستقالة بعد انهيار محادثات الائتلاف بين حزبه المحافظ («حزب الشعب النمساوي») و«الحزب الاشتراكي الديمقراطي» (يسار الوسط) بسبب الخلافات حول الميزانية. 
وكان نيهامر قد استبعد التعاون مع كيكل، لكن آخرين داخل حزبه يعدُّون أقل تشدداً في هذا الموقف. وفي وقت سابق من يوم أمس، رشح «حزب الشعب النمساوي» أمينه العام كريستيان شتوكر كزعيم مؤقت، لكن الرئيس قال إن نيهامر سيظل مستشاراً في الوقت الحالي. وأشار فان دير بيلين إلى أنه أمضى عدة ساعات في الحديث مع مسؤولين رئيسيين، وبعد ذلك كوّن انطباعاً بأن «الأصوات داخل حزب الشعب التي تستبعد التعاون مع حزب الحرية تحت قيادة هربرت كيكل أصبحت أكثر هدوءاً». وأضاف الرئيس أن هذا التطور «فتح مساراً جديداً محتملاً»، مما دفعه لدعوة كيكل لاجتماع صباح اليوم الاثنين.

الرئيس النمساوي
النمسا
ألكسندر فان دير بيلين
فيينا
آخر الأخبار
جبل جيس يسجل أقل حرارة في الإمارات بـ 1.8 درجة
علوم الدار
جبل جيس يسجل أقل حرارة في الإمارات بـ 1.8 درجة
اليوم 09:02
فتاتان فلسطينيتان قرب موقع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
متحدثة «الأونروا» لـ«الاتحاد»: الحرب على غزة الأشرس في العصر الحديث
6 يناير 2025
دوار برج الساعة القديم على طول شارع القوتلي في منطقة الحميدية بحمص (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تأكيد عربي على دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها
6 يناير 2025
رئيس بعثة «أونمها» مع فريق نزع الألغام في الحديدة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة توثق مقتل وإصابة 13 مدنياً بألغام «الحوثي» في الحديدة خلال ديسمبر
6 يناير 2025
ميلوني مع ترامب في منتجعه بفلوريدا، ومعهما السناتور ماركو روبيو (يمين) ومستشار الأمن القومي الأميركي القادم مايك والتز (يسار) (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ميلوني تعزز العلاقات مع ترامب خلال زيارة لفلوريدا
6 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©