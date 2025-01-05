الرئيس النمساوي يعتزم الاجتماع بزعيم «الحرية» وسط تكهنات بتكليفه

فيينا (وكالات)

أعلن الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، أمس، أنه سيلتقي بالسياسي اليميني المتشدد هربرت كيكل، وسط تكهنات متزايدة بأنه سيكلف زعيم حزب «الحرية» بتشكيل الحكومة المقبلة. وجاء إعلان فان دير بيلين بعد لقائه مع المستشار كارل نيهامر وآخرين في القصر الرئاسي. وكان نيهامر قد أعلن عن نيته الاستقالة بعد انهيار محادثات الائتلاف بين حزبه المحافظ («حزب الشعب النمساوي») و«الحزب الاشتراكي الديمقراطي» (يسار الوسط) بسبب الخلافات حول الميزانية.

وكان نيهامر قد استبعد التعاون مع كيكل، لكن آخرين داخل حزبه يعدُّون أقل تشدداً في هذا الموقف. وفي وقت سابق من يوم أمس، رشح «حزب الشعب النمساوي» أمينه العام كريستيان شتوكر كزعيم مؤقت، لكن الرئيس قال إن نيهامر سيظل مستشاراً في الوقت الحالي. وأشار فان دير بيلين إلى أنه أمضى عدة ساعات في الحديث مع مسؤولين رئيسيين، وبعد ذلك كوّن انطباعاً بأن «الأصوات داخل حزب الشعب التي تستبعد التعاون مع حزب الحرية تحت قيادة هربرت كيكل أصبحت أكثر هدوءاً». وأضاف الرئيس أن هذا التطور «فتح مساراً جديداً محتملاً»، مما دفعه لدعوة كيكل لاجتماع صباح اليوم الاثنين.