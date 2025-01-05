ميلوني تعزز العلاقات مع ترامب خلال زيارة لفلوريدا

فلوريدا (وكالات)

اجتمعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، في وقت متأخر، أمس، خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقاً إلى ولاية فلوريدا الأميركية، في وقت يسعى فيه زعماء أوروبيون لتعزيز العلاقات مع ترامب قبل تنصيبه في 20 من يناير الجاري.

ولم يُكشف عن تفاصيل المحادثات، لكن ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية قال إنها شملت مجموعةً من القضايا، بما في ذلك محنة تشتشيليا سالا، الصحفية الإيطالية التي ألقت السلطات القبض عليها في إيران الشهر الماضي. وكتب سالفيني، زعيم «حزب الرابطة» اليميني، على منصة «إكس»: «حسناً فعلت جورجيا ميلوني بزيارة دونالد ترامب للحديث عن السلام والتعاون الصناعي والتجاري والأمن، وتحرير تشتشيليا سالا».

وبحسب مقاطع مصورة نشرها مراسلون وآخرون على وسائل للتواصل الاجتماعي، رحب أفراد منتجع مار آلاجو المملوك لترامب بميلوني بالتصفيق بعد تقديم الرئيس المنتخب لها.

ووفقاً لوسائل الإعلام الأميركية، قال ترامب لحشد في مار آلاجو: «هذا مثير جداً للاهتمام. أنا هنا مع امرأة مذهلة.. رئيسة وزراء إيطاليا... لقد حققت نجاحاً مذهلاً في أوروبا بالفعل».

وتعتبر ميلوني من الشخصيات المحتمل أن تربطها شراكة قوية مع ترامب بسبب انتمائها الواضح للتيار المحافظ واستقرار الائتلاف اليميني الذي تتزعمه في إيطاليا منذ أواخر 2022. كما أسست لصلات قوية مع الملياردير إيلون ماسك الحليف المقرب من ترامب.

وقال توماسو فوتي، الوزير الإيطالي المعني بشؤون الاتحاد الأوروبي، أمس، إن الاجتماع الذي لم يعلن عنه مسبقاً أظهر أن إيطاليا يمكن أن تكون بمثابة «جسر دبلوماسي بين عالمين: الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة».

وتأتي زيارة ميلوني لترامب قبل أيام من لقاء مقرر لها مع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن، خلال زيارة يجريها إلى روما يوم الخميس المقبل.

ويأتي الاجتماع مع ترامب، الذي تغلب على كامالا هاريس نائبة بايدن ومرشحة «الديمقراطيين» في انتخابات نوفمبر الماضي، في وقت تواجه فيه ميلوني اختباراً للسياسة الخارجية بعد القبض على المراسلة الإيطالية «سالا» في إيران يوم 19 ديسمبر الماضي خلال عملها بموجب تأشيرة صحفية عادية.

مذكرة أميركية

جاء اعتقال «سالا» بعد ثلاثة أيام من اعتقال رجل أعمال إيراني في مطار ميلانو بناء على مذكرة أميركية بتهمة ضلوعه في توريد أجزاء طائرات مسيرة لصالح إيران.

وبذلك أصبحت ميلوني أحدث زعيم أجنبي يلتقي ترامب في فلوريدا منذ إعلان فوزه بانتخابات الخامس من نوفمبر الماضي، إذ التقى حتى الآن بكل من الرئيس الأرجنتيني ورئيس وزراء المجر ورئيس وزراء كندا.