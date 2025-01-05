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فرنسا تؤكد ضرورة ألا تقوم «قوة أجنبية» بإضعاف سوريا

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (وكالات)
6 يناير 2025 01:23

باريس (وكالات) 

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس، ضرورة ألا تستغل أي قوة أجنبية، الظروف الحالية لإضعاف سوريا، وذلك بعد يومين من زيارته دمشق ولقائه السلطات الجديدة.
وقال بارو: إن «سوريا تحتاج بطبيعة الحال إلى مساعدة، لكن من الضروري ألا تأتي قوة أجنبية، تحت ذريعة دعم السلطات أو دعم سوريا وتُضعفها بشكل إضافي».
وأضاف أن «مستقبل سوريا يعود إلى السوريين، وانطلاقاً من وجهة النظر هذه، فإن هدف السيادة الذي أظهرته السلطة الانتقالية، وممثلو المجتمع المدني والمجتمعات الذين التقيناها كذلك هو أمر سليم». وزار بارو بصحبة نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك دمشق الجمعة الماضي.

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وحول العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، أكد أن ثمة عقوبات من المحتمل رفعها بسرعة، خصوصاً تلك التي تعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري.

وزير الخارجية الفرنسي
فرنسا
سوريا
جان نويل بارو
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