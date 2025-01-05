«الأغذية العالمي»: نعمل لمساعدة الأسر الفقيرة في سوريا

دمشق (الاتحاد)

حذرت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي كورين فلايشر، أمس، من أن الفقر والجوع لا يزال لهما تأثير على السكان في سوريا. وقالت فلايشر، عبر منصة «إكس»، إنها شعرت خلال زيارتها لسوريا «بآمال الناس في مستقبل أفضل»، مؤكدة ضرورة حل مشكلة الفقر والجوع حتى تعود الأوضاع في البلاد إلى طبيعتها. وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن برنامج الأغذية العالمي يعمل في سوريا لمساعدة الأسر الفقيرة بها.

بدورها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، أمس، التزامها بتلبية الاحتياجات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا. وذكرت في حسابها على منصة «إكس» أنها مستمرة في شراكتها مع الهلال الأحمر السوري لضمان تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية دون انقطاع في جميع أنحاء سوريا، مشيرة إلى أنه يتعين بذل مزيد من الجهود المتواصلة للبحث عن المفقودين وتقديم إجابات عن الأسئلة بشأن مصيرهم لأسرهم.

وأرسلت السعودية، أمس، طائرة مساعدات إغاثية إلى سوريا، في إطار جسر جوي أطلقته المملكة لمساعدة الشعب السوري عقب سقوط النظام في ديسمبر الماضي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»: «غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، أمس، الطائرة الإغاثية السعودية السادسة متجهة إلى مطار دمشق الدولي»، موضحة أن تلك الطائرة يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، دون ذكر كمياتها.

وأشارت الوكالة إلى أن تلك الخطوة تأتي للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حالياً، وامتداداً لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

وهذه سادس طائرة سعودية إغاثية تتجه لدمشق خلال أقل من أسبوع، وفق الوكالة نفسها.

كما أعلنت السلطات الأردنية أمس، إرسال 300 طن من المساعدات الإنسانية إلى سوريا وذلك في إطار الجهود المبذولة للوقوف إلى جانب الشعب السوري، ومن أجل تلبية احتياجات الأسر المتضررة بسبب الظروف الصعبة التي يواجهها هذا البلد.

وقال بيان صادر عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية: «تتضمن المساعدات مواد غذائية، ومستلزمات طبية، وأغطية ومواد تدفئة، وسيتم تسليمها للهلال الأحمر السوري لتوزيعها على المناطق السورية كافة لتلبية احتياجات الأسر المتضررة».

طائرة مساعدات

استقبل مطار دمشق، أمس، طائرة مرسلة من مدينة مصراته الليبية، محملة بـ 34 طناً من المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري. وذكر بيان صادر عن بلدية مصراتة، أن وفداً من الهلال الأحمر الليبي وأعضاء من بلدية مصراتة توجهوا إلى سوريا عبر طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية أقلعت من مطار المدينة. وأضاف البيان أن مسؤولين من الهلال الأحمر السوري والسفارة الليبية في دمشق، استقبلوا طائرة المساعدات الإنسانية والوفد الليبي في مطار دمشق الدولي.