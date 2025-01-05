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تأكيد عربي على دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها

دوار برج الساعة القديم على طول شارع القوتلي في منطقة الحميدية بحمص (أ ف ب)
6 يناير 2025 01:24

عواصم (وكالات)

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شددت مصر، أمس، على ضرورة أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا شاملة، وأن تتم بملكية وطنية بعيداً عن أي إملاءات خارجية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، ويضمن وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، فيما أكدت قطر، خلال زيارة وفد سوري للدوحة أمس، دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.
وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، وقوف مصر إلى جانب الشعب السوري، كما شدد على ضرورة أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا شاملة، وأن تتم بملكية وطنية بعيداً عن أي إملاءات خارجية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، ويضمن وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، حسبما ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس.
وقال بيان الخارجية الأميركية، إن بلينكن وعبد العاطي ناقشا الوضع في سوريا، وأكد الوزير بلينكن دعم الولايات المتحدة لعملية انتقال سياسي سلمي شاملة بقيادة وبيد السوريين إلى حكومة ممثلة للجميع وخاضعة للمساءلة، مضيفاً أن بلينكن عبر عن تقديره للدور الذي تلعبه مصر لضمان السلام في المنطقة، وأكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر.
وقالت الخارجية المصرية، إن عبد العاطي أكد أهمية مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، مضيفة أن الوزير شدد على ضرورة توقف إسرائيل عن سياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، رافضاً بشكل كامل الاستهداف الممنهج للبنية التحتية الصحية والمستشفيات بقطاع غزة.
في غضون ذلك، استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، في الدوحة أمس، وفداً سورياً ضم أسعد الشيباني وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، ومرهف أبو قصرة وزير الدفاع، وأنس خطاب رئيس جهاز الاستخبارات. 
وبحسب وكالة الأنباء القطرية، جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر التطورات في سوريا، وتعزيز المساعدات الإنسانية القطرية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقالت وزارة الخارجية القطرية، إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم أكد خلال اللقاء دعم الدوحة لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وتحقيق تطلعات شعبها في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون.
بدوره، كرر وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، خلال تصريحات صحافية على هامش الزيارة، دعوة الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات عن سوريا.
وأضاف، نطمح في إعادة بناء بلدنا من جديد، وترميم العلاقات العربية والأجنبية، كما نطمح إلى تمكين الشعب السوري من حقوقه المدنية والأساسية، وأن نقدم حكومة يشعر الشعب السوري بأنها تمثله وتمثل مكونات السوريين كافة.
وتابع: «نرجو من جميع الدول العربية والأجنبية احترام سيادة الشعب السوري وأراضيه»، مضيفاً: «نقلنا للدوحة توجساتنا ومخاوفنا من التحديات، خصوصاً ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية».

مصر
سوريا
قطر
الدوحة
بدر عبد العاطي
أنتوني بلينكن
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