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هل التصديق على انتخاب ترامب سيتأخر بسبب العاصفة؟

هل التصديق على انتخاب ترامب سيتأخر بسبب العاصفة؟
6 يناير 2025 00:55

قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون اليوم الأحد إن عاصفة شتوية ضخمة تجتاح الولايات المتحدة لن تمنع الكونجرس من الاجتماع غداً الاثنين للتصديق رسمياً على انتخاب دونالد ترامب رئيساً للبلاد.
وأضاف جونسون في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "قانون إحصاء الأصوات الانتخابية يشترط إتمام ذلك في السادس من يناير  في الساعة الواحدة ظهراً، لذا، سواء كنا في عاصفة ثلجية أو لا، فسنكون في تلك القاعة لضمان إنجاز ذلك".
وأوضح أنه يأمل أن يكون الحضور كاملاً رغم العاصفة وأنه شجع أعضاء الكونجرس على البقاء في المدينة.
وتوقعت هيئة الطقس الوطنية تساقط ثلوج كثيفة ورياح قوية من السهول الوسطى على عدة ولايات بالوسط والشرق.
وجرى إصدار تحذيرات من سوء الأحوال الجوية في جميع أنحاء شرق الولايات المتحدة، ومنها عواصف ثلجية على مناطق من ولاية كانساس.
وفي واشنطن، من المتوقع أن يصل منسوب الثلوج إلى ما بين ثلاث وسبع بوصات (7 إلى 18 سم)، مما ينذر بصعوبة التنقل واحتمال إغلاق المدارس والهيئات الحكومية والشركات.
وينذر الطقس الشتوي السيء بفوضى في العاصمة الأميركية، التي شهدت شتاء معتدلاً في العقود القليلة الماضية وكانت في بعض الأحيان غير مستعدة لتراكم الثلوج.
وعاد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب إلى واشنطن يوم الجمعة بعد العطلة الشتوية واجتمع الجمهوريون أمس السبت مع جونسون لمناقشة الأولويات التشريعية. وفاز الجمهوريون بالسيطرة على كلا المجلسين في انتخابات نوفمبر .

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