تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم نيو أورليانز

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" الأحد أن منفذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل 14 شخصاً في شارع مزدحم في نيو أورلينز كان قد زار المدينة في وقت سابق في مهام استطلاعية على ما يبدو، واستخدم في إحداها نظارات مزودة بكاميرا.





وأوضح محققون من "إف بي آي" في إفادة أن العنصر السابق في الجيش الأميركي زار لأول مرة المدينة الواقعة في ولاية لويزيانا قادماً من منزله في تكساس في أواخر أكتوبر.



في تلك الزيارة الأولى، قاد منفذ الهجوم دراجة هوائية ببطء عبر الحي الفرنسي الشهير مصوراً المكان باستخدام نظارات ذكية، وفق ما أظهر مقطع فيديو نشره مكتب التحقيقات الفدرالي.

وقال المحقق ليونيل ميرثيل إن النظارات التي استخدمها تسمح للمستخدمين بالتقاط الصور أو مقاطع الفيديو دون استخدام أيديهم.

يظهر الفيديو منفذ الهجوم في مرحلة ما وهو ينظر إلى مرآة كاملة الطول، وربما كان يختبر النظارات.

وقد زار المدينة مرة أخرى في 10 نوفمبر، وفق مكتب التحقيقات الفدرالي.



تقول الشرطة إنه قاد شاحنة صغيرة مستأجرة والتف على حاجز قبل أن يسرع باتجاه الحشود على طول شارع بوربون المزدحم، ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً وإصابة ما لا يقل عن 30 آخرين، قبل أن يقضي في تبادل لإطلاق النار مع عناصر الأمن.



وقال مكتب التحقيقات الفدرالي إنه تم العثور على سلاحين ناريين أثناء التحقيق: مسدس عيار 9 ملم وبندقية نصف آلية عيار 308.

وأضاف أنه لو لم تتحرك شرطة نيو أورلينز بالسرعة التي فعلت بها، لكان من الممكن أن يفجر المنفذ قنبلتين بدائيتين تركهما على طول مسار الهجوم.