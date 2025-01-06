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كوريا الجنوبية تمدد إغلاق مطار موان مع استمرار التحقيق في تحطم طائرة

كوريا الجنوبية تمدد إغلاق مطار موان مع استمرار التحقيق في تحطم طائرة
6 يناير 2025 11:08

قالت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إنها ستمدد إغلاق مطار موان الدولي لمدة أسبوع حتى 14 يناير مع استمرار التحقيق في تحطم طائرة تابعة لشركة جيجو إير أسفر عن مقتل 179 راكباً كانوا على متنها.

وكان من المقرر إعادة فتح المطار يوم الثلاثاء بعد الحادث الذي وقع في 29 ديسمبر.


يعمل فريق تحقيق مشترك على تكثيف التحقيقات في أسوأ حادث طيران في كوريا الجنوبية من حيث عدد القتلى. ومن المقرر أن يتوجه اثنان من المحققين الكوريين اليوم الاثنين إلى الولايات المتحدة وبحوزتهما مسجلات بيانات الرحلة لتحليلها مع مجلس سلامة النقل الوطني الأميركي.

ومسجلات بيانات الرحلة، إلى جانب مسجلات صوت قمرة القيادة، هما الصندوقان الأسودان اللذان يحتويان على معلومات رئيسية حول الحادث.


وقام المحققون يوم السبت بتجميع النص الكامل من مسجل صوت قمرة القيادة الذي تم انتشاله من حطام الطائرة وهي من طراز بوينج 737-800. ولم يتضح بعد ما إذا كانوا سيكشفون عن هذا النص.

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المصدر: وكالات
كوريا الجنوبية
تحطم طائرة
كوريا
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