الكونجرس الأميركي يصدق على نتيجة الانتخابات الرئاسية

من المقرر أن يجتمع الكونجرس الأميركي في واشنطن، اليوم الاثنين، للتصديق رسمياً على نتائج الانتخابات الرئاسية، في الخطوة الاجرائية الأخيرة التي تسبق تولي دونالد ترامب منصبه في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تعلن الديمقراطية كامالا هاريس، التي خسرت في الانتخابات أمام ترامب، النتيجة النهائية في نهاية فترة ولايتها كنائبة للرئيس.



وبصفتها رئيسة لمجلس الشيوخ، فسوف تترأس هاريس الجلسة المشتركة لمجلسي الكونجرس.



وكان ترامب قد فاز بعدد 312 صوتاً في الانتخابات، بينما حصلت هاريس على 226 صوتاً.

ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع، قراءة نتائج كل ولاية أميركية بشكل فردي، وفرزها. ومن المقرر أن يتم تنصيب ترامب في 20 من يناير الجاري.