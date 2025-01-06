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عاصفة شتوية تلغي أكثر من 1300 رحلة طيران في أميركا

عاصفة شتوية تلغي أكثر من 1300 رحلة طيران في أميركا
6 يناير 2025 16:00

ألغت شركات الطيران في الولايات المتحدة أكثر من 1300 رحلة اليوم الاثنين بسبب عاصفة شتوية مصحوبة بالثلوج والجليد ودرجات حرارة تصل إلى الصفر في مناطق شاسعة بالبلاد.

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وذكر موقع فلايت أوير لتتبع الرحلات الجوية أنه جرى إلغاء 1306 رحلات إجمالًا فيما تأخرت 414 رحلة أخرى حتى الساعة 1013 بتوقيت جرينتش.

وكانت ساوث وست إيرلاينز صاحبة أكبر عدد من الرحلات الملغاة بواقع 264 رحلة، وجاءت بعدها أمريكان إيرلاينز التي ألغت 176 رحلة.

كما أصدرت شركات طيران منها ساوث وست وأمريكان ويونايتد ودلتا تحذيرات من تأثر الرحلات جراء العاصفة.

وحذرت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية يوم الجمعة من أن رياحاً عاتية مصاحبة للعاصفة وتساقط الثلوج وبعض الصقيع قد يؤثر على السفر في منطقتي شمال شرق ووسط المحيط الأطلسي.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
عاصفة شتوية
أميركا
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