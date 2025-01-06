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الرئيس النمساوي يكلف حزب الحرية اليميني بتشكيل حكومة

الرئيس النمساوي يكلف حزب الحرية اليميني بتشكيل حكومة
6 يناير 2025 17:56

أعلن الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلن، في مؤتمر صحفي في فيينا، اليوم الاثنين، أنه كلف حزب الحرية اليميني الشعبوي رسمياً بتشكيل حكومة للبلاد.
وأوضح فان دير بيلن أن من المنتظر أن يبدأ ميشائيل كيكل، زعيم حزب الحرية، محادثات مع حزب الشعب النمساوي المحافظ. وبذلك يمكن لحزب الحرية اليميني أن يفوز لأول مرة بمنصب المستشار في النمسا. 
وأضاف الرئيس النمساوي أن البلاد بحاجة إلى حكومة قادرة على العمل، تحديداً في ظل الوضع الاقتصادي شديد الصعوبة في الوقت الحالي، وقال إن كيكل طمأنه خلال محادثاته معه أنه يشعر أنه قادر على تولي مهمة المستشار.
وتابع الرئيس النمساوي: «احترام تصويت الناخبين يستوجب أن يحترم الرئيس الفيدرالي الأغلبية، حتى وإن كانت له رغبات وتصورات أخرى»، وأردف: «لم يكن سهلاً علي اتخاذ هذه الخطوة». واستمر الاجتماع بين فان دير بيلن وكيكل نحو ساعة، وصوحب هذا الاجتماع باحتجاجات، حيث تجمع مئات المتظاهرين أمام القصر الرئاسي، منظمين مسيرة للتحذير من اتجاه البلاد بقوة نحو التيار اليميني. وكان حزب الحرية فاز في الانتخابات البرلمانية في سبتمبر الماضي بحصوله على حوالي 29% من أصوات الناخبين. ولم يكن هناك حزب يرغب في البداية في تشكيل حكومة مع الحزب اليميني الشعبوي، لكن المحادثات حول تشكيل ائتلاف حاكم بين الأحزاب المنتمية إلى تيار الوسط، باءت بالفشل.

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المصدر: د ب أ
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