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البابا فرنسيس يعين أول امرأة لرئاسة دائرة كبيرة في الفاتيكان

البابا فرنسيس يعين أول امرأة لرئاسة دائرة كبيرة في الفاتيكان
6 يناير 2025 18:53

عين البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الاثنين، أول امرأة لقيادة إحدى الدوائر الرئيسية في الفاتيكان، وهي راهبة إيطالية ستتولي مسؤولية المكتب الذي يشرف على الإرشادات الدينية الكاثوليكية في العالم.وستتولى الأخت سيمونا برامبيلا (59 عاماً) رئاسة مجمع معاهد الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية في الفاتيكان. وستحل محل الكاردينال جواو براز دي أفيز، وهو برازيلي تولى المنصب منذ عام 2011.
ورفع البابا فرنسيس النساء إلى أدوار قيادية بالفاتيكان خلال بابويته المستمرة منذ 11 عاماً، إذ عين مجموعة من النساء في المناصب الثانية في تسلسل القيادة بدوائر مختلفة.
وتم تعيين برامبيلا «عميدة» لمجمع معاهد الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية، وهو الكيان السيادي المعترف به دولياً والذي يشرف على الكنيسة الكاثوليكية العالمية.

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المصدر: رويترز
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