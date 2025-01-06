أول عاصفة شتوية كبرى بأميركا تضرب ولايات الأطلسي الأوسط



اجتاحت عاصفة شتوية قوية ولايات إقليم الأطلسي الأوسط بالولايات المتحدة للمرة الأولى في العام الجديد اليوم الاثنين، مما أدى إلى إغلاق مكاتب الحكومة الاتحادية ومدارس عامة في واشنطن العاصمة بعد أن تسببت في تساقط ثلوج في وادي أوهايو ومنطقة السهول الوسطى «سنترال بلينز». وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية، إن الثلوج تساقطت بارتفاع 12.7 سنتيمتر في العاصمة واشنطن بحلول الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي من صباح اليوم الاثنين، مع تساقط نحو 20 سنتيمتراً في بعض المناطق المحيطة بماريلاند وفيرجينيا. ومن المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج طوال اليوم قبل التوجه إلى البحر مساء اليوم.

ومن المتوقع حدوث اضطرابات شديدة في السفر عبر مسار العاصفة، وحث المسؤولون السائقين على الابتعاد عن الطرق إذا أمكن. وحث حكام بضع ولايات، مثل كانساس وكنتاكي وأركنسو وفرجينيا ووست فرجينيا، على إغلاق الطرق. وأعلنت ولاية ماريلاند حالة الطوارئ.

وفي أعقاب العاصفة، ملأ الهواء القطبي شديد البرودة الفراغ، مما أدى إلى هطول أمطار متجمدة وظروف جليدية على مساحة واسعة من البلاد تمتد من إيلينوي إلى ساحل المحيط الأطلسي. ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة الباردة غير المعتادة لبقية الأسبوع.

وكانت السهول الوسطى، حيث تسببت العاصفة في تساقط ثلوج كثيفة مطلع الأسبوع، في حالة تجمد عميق بالفعل. وشهدت أجزاء من ولاية كانساس رياحاً شديدة البرودة، حيث تراوحت درجات الحرارة بين 15 إلى 32 درجة مئوية تحت الصفر طوال الليل. وسيستمر الهواء البارد، مع ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار إلى ما فوق العشرين، ولكن دون زيادة فوق 25.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إن مطار مدينة كانساس سيتي سجل شهد تساقط الثلوج حتى 28 سنتيمتراً، وهو أعلى مستوى لأي عاصفة منذ أكثر من 30 عاماً. وقالت شرطة ولاية ميزوري، إنها استجابت أمس الأحد لاستغاثة أكثر من ألف سائق تقطعت بهم السبل و356 حادث تصادم تمخضت عن وفاة واحدة.

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، أمس الأحد، إن العاصفة لن تمنع الكونجرس من الاجتماع اليوم للتصديق رسمياً على انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيساً للبلاد. لكن مكتب إدارة شؤون الموظفين في الولايات المتحدة قال إن مكاتب الحكومة الاتحادية في العاصمة ستظل مغلقة.

وكانت مئات المدارس أعلنت أنها لن تفتح أبوابها اليوم الاثنين بسبب العاصفة، ومنها المدارس العامة في إنديانابوليس وسينسناتي وواشنطن وفيلادلفيا.

وأظهرت بيانات منشورة على موقع (باور أوتيج دوت يو.إس) أن العاصفة تسبب في قطع التيار الكهربائي عن أكثر من 330 ألف منزل وشركة في وسط وجنوب الولايات المتحدة اليوم الاثنين.

وأشارت خدمة (فلايت أوير دوت كوم) إلى أنه بحلول الساعة 11 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1600 بتوقيت جرينتش) ألغي نحو 1600 رحلة جوية من الولايات المتحدة وإليها. وألغت شركة ركاب السكك الحديدية الوطنية (أمتراك) رحلات عشرات القطارات على الخط بين بوسطن وواشنطن.

وما زالت المطارات الثلاثة التي تخدم منطقة العاصمة واشنطن، وهي ريجان الوطني وبالتيمور/ واشنطن الدولي ودالاس، مفتوحة، حيث تجتهد أطقم العمل في إزالة الثلوج من المطارات، لكنها شهدت تأخير رحلات أو إلغاء رحلات جوية كثيرة.