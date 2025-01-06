الثلاثاء 7 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فرنسا: سندعم العملية الانتقالية في سوريا لبناء دولة ذات سيادة

ماكرون متحدثاً أمام السفراء الفرنسيين (رويترز)
7 يناير 2025 01:13

باريس (وكالات)

أخبار ذات صلة
توثيق 32 قتيلاً بسبب الألغام ومخلفات الحرب في سوريا
ألمانيا: سنعيد النظر في منح الحماية للسوريين

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن باريس ستدعم العملية الانتقالية في سوريا من أجل بناء دولة «حرة ذات سيادة» عقب الإطاحة بنظام الأسد.
جاء ذلك في كلمة خلال الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين، أمس، في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس بشأن أولويات السياسة الخارجية الفرنسية.
وأكد ماكرون أن العملية الانتقالية في سوريا يجب متابعتها بجدية.
وأشار إلى أنهم «سيدعمون العملية الانتقالية نحو بناء دولة حرة ذات سيادة في سوريا تعكس التنوع العرقي والسياسي والطائفي في البلاد».
وأضاف الرئيس الفرنسي أن هذا الدعم سيستمر على المدى الطويل.
وفي سياق متصل، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن الجامعة تواصلت مع وزارة الخارجية في الإدارة السورية الجديدة لترتيب زيارة إلى دمشق خلال أيام، من أجل تقديم تقرير إلى الدول الأعضاء بشأن الأحداث في سوريا.
وأضاف زكي، في تصريحات تلفزيونية، أن «شغل الإدارة السورية الجديدة لمقعد سوريا في الجامعة سيكون قرار الدول الأعضاء، وليس الأمانة العامة».

فرنسا
الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون
سوريا
الأزمة السورية
بشار الأسد
نظام الأسد
النظام السوري
آخر الأخبار
الوفد الأممي خلال زيارته إلى المستشفى الميداني الإماراتي في رفح (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تطلق برنامجاً إغاثياً عاجلاً لدعم الفئات الهشة في غزة
7 يناير 2025
زيلينسكي: ترامب قادر على إنهاء أزمة أوكرانيا
الأخبار العالمية
زيلينسكي: ترامب قادر على إنهاء أزمة أوكرانيا
7 يناير 2025
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب
الأخبار العالمية
توثيق 32 قتيلاً بسبب الألغام ومخلفات الحرب في سوريا
7 يناير 2025
فريدريش ميرتس
الأخبار العالمية
مرشح المعارضة الألمانية: الانتخابات الحالية لا تقل أهمية عن انتخابات 1949
7 يناير 2025
طفل بين نساء يبكين أقاربهن الذين قتلوا في قصف إسرائيلي بدير البلح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من مخاطر موجات الصقيع على النازحين في غزة
7 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©