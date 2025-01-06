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الأردن: نعمل من أجل عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين لبلدهم

طفل يلعب بعد حصوله على خبز في جنوب دمشق (رويترز)
7 يناير 2025 01:13

عمّان (الاتحاد)

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أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أمس، رفض العدوان الإسرائيلي على الأرض السورية وهو خرق واضح للقانون الدولي والسيادة السورية.
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن الصفدي قوله، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة: إن الأردن يقف مع السوريين من أجل ضمان مستقبل يضمنون فيه كل حقوقهم وتوفير مستلزمات حياتهم اليومية. 
وأوضح أن الأردن يعمل من أجل عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين إلى بلدهم وهذا أمر بحثناه مع الجانب التركي، مشيراً إلى أن اللقاء جاء لتنسيق الجهود التي تبذل من أجل الشعبين السوري والفلسطيني.
وأضاف: «سنزيد من وتيرة التعاون بيننا وبين تركيا في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة هذه الفترة». 
بدوره، قال وزير الخارجية التركي إنه منذ اليوم الأول لسقوط نظام الأسد كان لدى بلاده تنسيق مع الأردن، مؤكداً أن الاستقرار في سوريا مهم.
وأضاف أن تركيا والأردن متفقتان فيما يخص استقرار سوريا وإعادة إعمارها ووحدتها واستقلالها، حيث جرى الاتفاق على وضع خريطة طريق لتقديم الدعم للشعب السوري بالتنسيق مع السوريين. 
وأشار إلى أنه تم مناقشة مكافحة الإرهاب مع الأردن، بالإضافة إلى التطورات في العراق والمنطقة بشكل عام.

الأردن
وزير الخارجية الأردني
أيمن الصفدي
تركيا
هاكان فيدان
سوريا
وزير الخارجية التركي
الأزمة السورية
النازحون السوريون
اللاجئون السوريون
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