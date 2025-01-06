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ألمانيا: سنعيد النظر في منح الحماية للسوريين

رجل يبيع القهوة في أحد أسواق مدينة حمص (أ ف ب)
7 يناير 2025 01:13

برلين (وكالات)

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قالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فايسر، إنهم سيعملون على إعادة النظر في منح الحماية للسوريين بعد التطورات التي شهدتها سوريا.
وقالت فايسر في تصريحات أدلت بها لمجموعة «فونكه» المحلية: «وفق ما ينص عليه قانوننا، سيقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بمراجعة وإلغاء منح الحماية، إذ لم يعد الأشخاص بحاجة إلى هذه الحماية في ألمانيا بسبب استقرار الوضع في سوريا».
وأوضحت أن هذا الأمر سينطبق على اللاجئين السوريين الذين ليس لديهم حق البقاء لأسباب أخرى مثل العمل أو التعليم، والذين لم يعودوا طوعاً إلى سوريا.
وأضافت: «يجب السماح لأولئك الذين اندمجوا بشكل جيد، ولديهم وظائف، وتعلموا اللغة الألمانية، ووجدوا وطناً جديداً هنا بالبقاء في ألمانيا».
وتابعت: «يجب دعم الأشخاص الذين يرغبون في العودة، وترحيل الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة في أسرع وقت ممكن».
يشار أن عدد السوريين في ألمانيا يقارب المليون نسمة، بحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية.

ألمانيا
سوريا
الأزمة السورية
اللاجئون السوريون
النازحون السوريون
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