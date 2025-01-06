توثيق 32 قتيلاً بسبب الألغام ومخلفات الحرب في سوريا

دمشق (الاتحاد)

أعلن الدفاع المدني السوري، أمس، أن 32 شخصاً قتلوا في سوريا بسبب الألغام ومخلفات الحرب في الفترة من 27 نوفمبر إلى 5 يناير، وهي فترة بدء سقوط النظام السابق وما بعدها.

جاء ذلك في إعلان لإحصائيات قدمها الدفاع المدني، حيث وثق مقتل 32 مدنياً بينهم 8 أطفال وامرأة، فيما أصيب 48 شخصاً بينهم 19 طفلاً.

وأوضح الدفاع المدني أن «هذه المخلفات هي موت مؤجل للسوريين، كخطر طويل الأمد يهدد الحياة ويقوّض سبل العيش».

وتواصل فرق الدفاع المدني تنظيف المناطق من مخلفات الحرب، وتنشر تحذيرات توعية بشكل يومي بالابتعاد عن الأجسام المشبوهة ناشرة صوراً عنها أو ما يماثلها.

ووجه الدفاع المدني نصائحه للمدنيين قائلاً: «لسلامتكم التزموا بالقاعدة الذهبية، لا تقترب، لا تلمس، بلغ فوراً».

وكان الدفاع المدني قد أعلن أنه حدد منذ 27 نوفمبر الماضي وحتى 3 يناير الجاري، 117 حقل ألغام ونقطة في محافظات حلب وإدلب وحماة، واللاذقية، ودير الزور.

وكذلك أعلن الدفاع المدني أنه دمر في الفترة من 1 ديسمبر وحتى 3 يناير الجاري، 822 ذخيرة مختلفة، وحدد أكثر من 80 نقطة مؤكد تلوثها بالذخائر غير المتفجرة.