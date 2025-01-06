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بلينكن يدعو إلى بذل الجهود لإتمام اتفاق هدنة في غزة

فلسطينيون نازحون يتدفؤون تحت أنقاض مبنى قرب مخيم مؤقت في غزة (أ ف ب)
7 يناير 2025 01:13

غزة (الاتحاد)

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دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، إلى بذل جهود لوقف إطلاق النار في غزة في مرحلة متأخرة قبل مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه.
جاء ذلك بعد أن قال مسؤول في حركة «حماس»، إن الحركة وافقت على قائمة تضم 34 رهينة إسرائيلية كأول مجموعة سيتم إطلاق سراحها بموجب هدنة.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي بكوريا الجنوبية، عندما سئل عما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قريباً: «نرغب بشدة في اجتياز خط النهاية في غضون الأسبوعين المقبلين، وهو الوقت المتبقي لدينا».
وقال مسؤول في «حماس»، إن الحركة وافقت على قائمة قدمتها إسرائيل تضم 34 رهينة يمكن إطلاق سراحهم في المرحلة الأولية من الهدنة.
وتضمنت القائمة التي قدمها المسؤول جنديات ومدنيين مسنين وإناثاً وقصراً.
وقال مكتب نتنياهو إن القائمة سلمتها إسرائيل للوسطاء القطريين منذ يوليو، ولم تتلق إسرائيل حتى الآن أي تأكيد أو تعليق من «حماس» بشأن ما إذا كان الرهائن المدرجون على القائمة على قيد الحياة.
وفي السياق، توجّه وفد رسمي فلسطيني، أمس، إلى القاهرة لبحث ملف إدارة قطاع غزة مع عدد من المسؤولين المصريين.
وقال مصدر مسؤول، إن الوفد سيبحث ملف لجنة إدارة قطاع غزة والملفات ذات الصلة، مشيراً إلى أن تعليمات رئيس السلطة الفلسطينية للوفد تقتضي بقبول فكرة لجنة الإسناد المجتمعي لقطاع غزة المقترحة من جانب مصر.
وتابع: «لكنه (الرئيس عباس) طلب إدخال بعض التعديلات على المقترح، بحيث تكون اللجنة جزءاً لا يتجزأ من الحكومة الفلسطينية، تعمل بموجب قوانينها وأنظمتها الإدارية والمالية».

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