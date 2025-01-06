باكستان.. مقتل شرطيين بهجوم إرهابي

إسلام آباد (الاتحاد)

لقي جنديان من رجال الشرطة الباكستانية مصرعهما جراء هجوم إرهابي نفذه مجهولون أمس، في منطقة «لاكي مروت» بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة المحلية أن مسلحين يستقلان دراجة نارية أطلقا وابلاً من النار على جنديين من رجال الشرطة أثناء توجههما إلى العمل، مما أدى إلى مصرعهما، فيما لاذ المسلحان الفرار من الموقع.

ووصلت قوات الأمن إلى مكان الحادث وقامت بجمع الأدلة وطوقت المنطقة وبدأت عملية البحث عن المتورطين في إطلاق النار.

والسبت الماضي، قتل ستة أشخاص على الأقل بينهم جنود وأصيب العشرات في تفجير إرهابي في إقليم بلوشستان المضطرب والواقع في جنوب غرب باكستان، وفق ما أفاد مسؤولون.