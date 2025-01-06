الثلاثاء 7 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

باكستان.. مقتل شرطيين بهجوم إرهابي

أفراد من الشرطة الباكستانية (أرشيفية)
7 يناير 2025 01:13

إسلام آباد (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء باكستان
إحباط هجوم إرهابي غرب روسيا

لقي جنديان من رجال الشرطة الباكستانية مصرعهما جراء هجوم إرهابي نفذه مجهولون أمس، في منطقة «لاكي مروت» بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.
وأوضحت الشرطة المحلية أن مسلحين يستقلان دراجة نارية أطلقا وابلاً من النار على جنديين من رجال الشرطة أثناء توجههما إلى العمل، مما أدى إلى مصرعهما، فيما لاذ المسلحان الفرار من الموقع.
ووصلت قوات الأمن إلى مكان الحادث وقامت بجمع الأدلة وطوقت المنطقة وبدأت عملية البحث عن المتورطين في إطلاق النار.
والسبت الماضي، قتل ستة أشخاص على الأقل بينهم جنود وأصيب العشرات في تفجير إرهابي في إقليم بلوشستان المضطرب والواقع في جنوب غرب باكستان، وفق ما أفاد مسؤولون.

باكستان
الشرطة الباكستانية
خيبر بختونخواه
هجوم إرهابي
الهجمات الإرهابية
آخر الأخبار
الوفد الأممي خلال زيارته إلى المستشفى الميداني الإماراتي في رفح (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تطلق برنامجاً إغاثياً عاجلاً لدعم الفئات الهشة في غزة
7 يناير 2025
زيلينسكي: ترامب قادر على إنهاء أزمة أوكرانيا
الأخبار العالمية
زيلينسكي: ترامب قادر على إنهاء أزمة أوكرانيا
7 يناير 2025
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب
الأخبار العالمية
توثيق 32 قتيلاً بسبب الألغام ومخلفات الحرب في سوريا
7 يناير 2025
فريدريش ميرتس
الأخبار العالمية
مرشح المعارضة الألمانية: الانتخابات الحالية لا تقل أهمية عن انتخابات 1949
7 يناير 2025
طفل بين نساء يبكين أقاربهن الذين قتلوا في قصف إسرائيلي بدير البلح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من مخاطر موجات الصقيع على النازحين في غزة
7 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©