وصول مئات المهاجرين إلى اليونان منذ مطلع العام الجديد

أثينا (وكالات)

وصل إجمالي عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر مياه اليونان منذ مطلع العام، إلى 446 مهاجراً، بحسب إحصاء رسمي للأعداد حتى أمس.

ومن بين هذا العدد، تم انتشال 315 مهاجراً في ستة قوارب جنوب جزيرة كريت السياحية.

وذكرت قوات خفر السواحل أن المهاجرين قالوا إنهم بدؤوا رحلتهم من ليبيا.

كما عبر 131 شخصاً آخر، بين بالغين وأطفال، من الساحل التركي إلى جزر سيمي وخيوس وفارماكونيسي اليونانية.

ولم يكن معروفاً في البداية من أي دول جاء هؤلاء المهاجرون.

وارتفع عدد الأشخاص الذين قامت عصابات التهريب بنقلهم إلى اليونان عن طريق البحر، بشكل كبير في عام 2024.

وبحسب الأرقام الأولية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، فقد وصل ما يقرب من 54 ألف مهاجر إلى اليونان على متن قوارب صغيرة.