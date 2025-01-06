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تعطل السفر في أجزاء من بريطانيا بسبب الثلوج

تعطل السفر في أجزاء من بريطانيا بسبب الثلوج
7 يناير 2025 00:51

قام رجال الإنقاذ اليوم الاثنين بإجلاء أشخاص من منازل غمرتها مياه الفيضانات وسيارات متعطلة مع استمرار موجة البرد والرطوبة في تعطيل الحياة في أجزاء من المملكة المتحدة، فيما تشير التوقعات إلى استمرار موجة الطقس الشتوي.
وأغلقت مئات المدارس في اليوم الأول من الفصل الدراسي لعام 2025، وتوقفت القطارات وعانى الركاب من مشكلات بسبب إغلاق أجزاء من الطرق السريعة والرئيسية بسبب ارتفاع منسوب المياه والثلوج، مما جعل القيادة تشكل خطراً، وفقاً لوكالة أنباء «أسوشيتد برس». وتعرضت أجزاء كبيرة من المملكة المتحدة لرياح قوية وفترات من هطول الأمطار قبل يوم العام الجديد، حيث تعرقلت العديد من عروض الألعاب النارية والاحتفالات الأخرى.
 وواجهت العديد من المناطق فيضانات كبيرة منذ بداية العام. وتم إصدار تحذيرات من حدوث فيضانات في نحو 200 منطقة في إنجلترا بحلول عصر اليوم الاثنين.
وأغلقت العديد من خطوط القطارات أو شهدت تأخيرات بسبب مياه الفيضانات أو سقوط الأشجار على القضبان. وكانت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) قد أفادت في وقت سابق بأنه قد تم إغلاق مدارج الطائرات في مطار مانشستر، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، بسبب الثلوج الكثيفة، ولكن أعيد فتحها منذ ذلك الحين.
 

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المصدر: د ب أ
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