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أميركا تسجل أول حالة وفاة بشرية بإنفلونزا الطيور

أميركا تسجل أول حالة وفاة بشرية بإنفلونزا الطيور
7 يناير 2025 08:27

قالت وزارة الصحة في ولاية لويزيانا إن مريضاً أميركياً كان قد دخل المستشفى مصاباً بالسلالة (إتش5 إن1) من إنفلونزا الطيور توفي، في أول حالة وفاة بشرية معروفة في الولايات المتحدة بسبب الفيروس.


وقال مسؤولو الصحة في لويزيانا إن المريض، الذي لم تتحدد هويته، دخل المستشفى في 18 ديسمبر بعد مخالطته دجاجاً وطيوراً برية.

وأضاف المسؤولون أن عمر المريض يناهز 65 عاماً ويعاني من مشكلات صحية، مما جعله أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة.

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ونشير بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن ما يقرب من 70 شخصاً أصيبوا في الولايات المتحدة بفيروس إنفلونزا الطيور منذ أبريل، معظمهم من المزارعين، حيث انتشر الفيروس بين الدواجن وقطعان الأبقار المنتجة للألبان.

وقال المسؤولون الاتحاديون ومسؤولو الولايات إن المخاطر التي يتعرض لها عامة الناس بسبب الفيروس لا تزال منخفضة.

كما تفيد بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن تفشي إنفلونزا الطيور المستمر، والذي بدأ ظهوره في الدواجن في 2022، أدى إلى نفوق ما يقرب من 130 مليوناً من الطيور البرية والدواجن وأصاب 917 من قطعان الأبقار المنتجة للألبان.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة الأميركية
إنفلونزا الطيور
الطيور
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