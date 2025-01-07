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بايدن يزور نيو أورلينز لتكريم ضحايا هجوم الدهس

بايدن يزور نيو أورلينز لتكريم ضحايا هجوم الدهس
7 يناير 2025 08:54

زار الرئيس الأميركي جو بايدن برفقة زوجته جيل الاثنين مدينة نيو أورلينز في ولاية لويزيانا لتكريم ضحايا عملية الدهس التي وقعت ليلة رأس السنة وأوقعت 14 قتيلاً.

وتوقف الزوجان لبرهة في شارع بوربون في الموقع الذي دهس فيه رجلاً بشاحنته حشداً من المارة كانوا يحتفلون بعيد رأس السنة.

وأقام السكّان في هذا الموقع نصباً تذكارياً مرتجلاً لتكريم الضحايا امتلأ بالزهور والشموع وبصور الضحايا، وقد وقف بايدن وزوجته دقيقة صمت أمامه.

وأمر بايدن الذي تنتهي ولايته بعد أسبوعين بتخصيص "موارد فدرالية إضافية لمساعدة نيو أورلينز على الاستعداد لأحداث مستقبلية كبرى"، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية التي أقلّتهم إلى لويزيانا.

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المصدر: وكالات
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