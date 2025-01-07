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53 قتيلاً و62 مصاباً جراء زلزال ضرب الصين

53 قتيلاً و62 مصاباً جراء زلزال ضرب الصين
7 يناير 2025 10:23

لقي 53 شخصاً على الأقل مصرعهم، وأصيب حوالي 62 شخصاً، جراء الزلزال الذي ضرب اليوم، محافظة دينغري في شيغاتسه في منطقة شيتسانغ بجنوب غربي الصين بالقرب من الحدود مع نيبال.

وذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل، في بيان له، أن الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر، وقع على عمق 10 كيلومترات.

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وأشارت تقارير رسمية إلى انهيار عدد من مساكن في المنطقة التي ضربها الزلزال، فيما تتواصل السلطات المحلية مع مختلف القرى والبلدات لتقييم التأثير الناتج عنه.

من جانبه، أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال وقع على بعد 99 كيلومتراً شمال شرق مدينة لوبوتشي في نيبال، وشعر به سكان العاصمة كاتماندو التي تبعد أكثر من 200 كيلومتر عن مركزه.

المصدر: وام
زلزال
الصين
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