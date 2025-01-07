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كوريا الشمالية تطلق بنجاح صاروخ جديد فرط صوتي

أرشيفية
7 يناير 2025 11:39

أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن بلاده اختبرت بنجاح الاثنين صاروخاً فرط صوتي جديداً على ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أنه تم استخدام "مركّب جديد من ألياف الكربون" لمحرك الصاروخ، كما "أدخلت وسيلة جديدة إلى نظام التحكم في الطيران والتوجيه".

ويسمح استخدام الياف الكربون في صنع صاروخ بتخفيف وزنه وبالتالي زيادة مداه وقدرته على المناورة، لكنه يصعب السيطرة على هذه التكنولوجيا بسبب ضعف قدرة هذه المادة المركبة على مقاومة درجات حرارة مرتفعة.

ويصنف صاروخ بأنه فرط صوتي حين تزيد سرعته عن ستة آلاف كلم في الساعة، ما يزيد بخمس مرات عن سرعة الصوت.

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صاروخ
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