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قتلى جراء عاصفة شديدة تضرب الولايات المتحدة

عاصفة شديدة تضرب الولايات المتحدة
7 يناير 2025 16:27

ضربت عاصفة شديدة وسط وشرق الولايات المتحدة الاثنين ما أدى إلى مصرع خمسة أشخاص وإلغاء مئات الرحلات الجوية وانخفاض حاد في درجات الحرارة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في أحدث نشراتها إنها تتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق، مع هبوب رياح عاتية بعد العاصفة الأولى هذا العام والتي انتقلت مساء الاثنين "بسرعة باتجاه الشرق فوق المحيط الأطلسي".

وتسببت العاصفة المصحوبة بالثلوج التي اتجهت من وسط البلاد إلى ولايات ديلاوير وميريلاند وفيرجينيا الساحلية، بالغاء رحلات جوية وإغلاق مدارس وحوادث سير.

وتأثر بها أكثر من 50 مليون شخص ولايزال نحو 300 ألف بدون كهرباء، معظمهم في فرجينيا، في حين تم إلغاء 2300 رحلة جوية وتأخير آلاف أخرى، وفق موقع "باور أوتدج" و"فلاي أوير".

وقضى خمسة أشخاص في حوادث مرتبطة بالطقس السيء في ولايتي ميزوري وكانساس (وسط)، بحسب السلطات المحلية.

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