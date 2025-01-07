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استئناف الرحلات الدولية بمطار دمشق

مسافرون يغادرون مطار دمشق
7 يناير 2025 20:24

استؤنفت الرحلات الدولية في مطار دمشق الثلاثاء وفق مراسلي فرانس برس، للمرة الأولى منذ الثامن من ديسمبر.
وعند بوابة الاستقبال، تجمهر سوريون يحملون باقات ورد وبالونات ملونة مرحبين بالركاب القادمين.
وقال مدير المطار المهندس أنيس فلوح "انطلاقة جديدة (اليوم) بعدما تم اغلاق الأجواء، وبدأنا رحلات استقبال ومغادرة الرحلات الدولية".

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وأشار فلوح إلى أن المطار عمل في الأيام الماضية على "استقبال وفود رسمية وطائرات المساعدات ... واستأنف اليوم، الرحلات (التجارية) المغادرة من سوريا.

وكان المطار يستقبل خلال الفترة الماضية طائرات تنقل مساعدات دولية أو تقلّ مسؤولين أجانب، واستأنف تسيير الرحلات الداخلية في وقت سابق.

المصدر: وكالات
مطار دمشق الدولي
دمشق
سوريا
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