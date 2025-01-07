ارتفاع جديد لحصيلة ضحايا زلزال التبت

ارتفعت حصيلة الزلزال القوي الذي ضرب منطقة التيبت في جبال الهيمالايا في جنوب غرب الصين الثلاثاء، إلى 126 قتيلا، حسبما أفادت وكالة الصين الجديدة للأنباء (شينخوا) الرسمية.

وأوردت الوكالة أنه "تأكّد مصرع إجمالي 126 شخصا وإصابة 188 آخرين حتى الساعة السابعة مساء الثلاثاء (11,00 ت غ)".

وأفادت حصيلة سابقة بمقتل 95 شخصاً، حيث شهدت المنطقة المرتفعة الواقعة غربي الصين وعبر الحدود مع نيبال، حدوث عشرات الهزات الارتدادية.

وقال مسؤولون بالمنطقة في مؤتمر صحفي، إن هناك 130 آخرين أصيبوا، بحسب ما أذاعته هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية.