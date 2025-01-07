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تنصيب جون ماهاما رئيساً لغانا

رئيس غانا المنتخب جون ماهاما خلال حفل أداء اليمين لولايته الثانية في أكرا
7 يناير 2025 21:17

أدى الرئيس المنتخب في غانا جون ماهاما الثلاثاء اليمين الدستورية في العاصمة أكرا أمام نحو 20 زعيما إقليميا.
فاز ماهاما بـ56 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في التاسع من ديسمبر، متقدماً على مرشح الحزب الحاكم ونائب الرئيس محمودو باووميا الذي حصل على 41 في المئة من الأصوات.
وسيخلف الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو-أدو الذي تولى الرئاسة لولايتين.
وقال الرئيس الجديد البالغ 66 عاما أمام حشد من المحتفلين "يتعين بأن يمثل اليوم فرصة لإعادة إطلاق بلادنا".
وحضر المراسم الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو والسنغالي باسيرو ديوماي فاي وزعيم بوركينا فاسو إبراهيم تراوري والرئيس الكيني وليام روتو ونظيره من جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي إلى جانب برايس أوليغوي من الغابون.
كما حضرها رئيسا سيراليون يوليوس مادا بيو وغينيا مامادي دومبويا إضافة إلى قادة سابقين ومسؤولين.
أدى ماهاما اليمين الدستورية إلى جانب جاين نانا أوبوكو-أغيمانغ، أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس في غانا.

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المصدر: وكالات
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