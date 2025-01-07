قتيلان بانفجار لغم في ريف إدلب

دمشق (وكالات)

قتل مدنيان، وأصيب ثالث بجروح بليغة، أمس، إثر انفجار لغم أرضي في شمال غرب سوريا. وذكر الدفاع المدني السوري، على صفحته بموقع فيسبوك، أن الانفجار وقع في بلدة الطلحية بريف إدلب الشرقي. وحذر الدفاع المدني من أن الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب خطر كبير يهدد الأرواح وقنابل موقوتة قد تنفجر في أية لحظة وتسبب كارثة. وكان الدفاع المدني أعلن السبت الماضي أن فرقه وثقت من يوم 27 من الشهر قبل الماضي وحتى أول أمس، مقتل 27 مدنياً بينهم ثمانية أطفال وامرأة، وإصابة 43 مدنياً بينهم 19 طفلاً بجروح بعضها بليغة، في انفجار لمخلفات الحرب والألغام في المناطق السورية.