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اتفاق أردني سوري على مواجهة التحديات المشتركة

وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي (أرشيفية)
8 يناير 2025 00:58

عمان (وكالات) 

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أكد معالي وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، أنه بحث مع معالي وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، مخاطر تهريب المخدرات والسلاح، وتهديدات تنظيم داعش. ووصل الشيباني إلى الأردن، أمس، في أول زيارة رسمية برفقة وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات العامة، في إطار جولة إقليمية.
وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك: «بحثنا موضوع الحدود وخطر المخدرات والسلاح والإرهاب، ومحاولات داعش إعادة وجوده»، مضيفاً «سنعمل معاً لمواجهة هذه التحديات المشتركة». وأشار الوزير الأردني إلى أن رئيس الأركان الأردنية المشتركة ورئيس جهاز المخابرات الأردني اجتمعا مع وزير الدفاع السوري ورئيس الاستخبارات العامة السوري، للبحث في تفاصيل العمل المشترك بين البلدين لمواجهة هذه المخاطر، مضيفاً «الإرث الذي تحمله الإدارة السورية الجديدة ليس سهلاً، وعلى الجميع التحلّي بالصبر». كما ذكر أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة بين البلدين في مجالات الطاقة والصحة والتجارة والمياه، مشيراً إلى استعداد بلاده لتزويد سوريا بالكهرباء والغاز.
بدوره، قال الشيباني «الوضع الجديد في سوريا أنهى التهديدات التي كانت تهدّد أمن المملكة سابقاً»، معبراً عن أمله في أن تكون زيارة الوفد السوري فاتحة خير للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. وأضاف أن الشعب السوري بحاجة إلى تعاف نفسي وتعاف معيشي وتعاف اقتصادي وتعافٍ سياسي، وعلى جميع الصعد.

وزير الخارجية الأردني
أيمن الصفدي
سوريا
الأردن
داعش
الإرهاب
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