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الأمم المتحدة تطلق نداءً لمساعدة المتضررين واللاجئين في لبنان

الأمم المتحدة تطلق نداءً لمساعدة المتضررين واللاجئين في لبنان
7 يناير 2025 23:48

أعلنت الأمم المتحدة وحكومة لبنان عن تمديد النداء العاجل لمساعدة المتضررين واللاجئين المقيمين في لبنان جراء الصراع الأخير واستمرار الأزمة الإنسانية المحلية في البلاد.

وذكرت الأمم المتحدة، في بيان اليوم، أن النداء الجديد الذي تبلغ قيمته 371.4 مليون دولار يستهدف تقديم المساعدة المنقذة للحياة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة للمدنيين المتضررين واللاجئين المقيمين في لبنان.

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وكان قد تم إطلاق النداء العاجل الأساسي في أكتوبر الماضي، بهدف جمع 426 مليون دولار لفائدة لبنان، من أجل دعم مئات الآلاف من النازحين.

وأوضح البيان أن أولويات هذا التمديد ستتركز على المساعدات الغذائية وتجهيزات الشتاء والإصلاحات الطارئة وحماية المدنيين، ومعالجة الثغرات في البنية التحتية للرعاية الصحية والمياه والتعليم.
وشدد عمران ريزا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان، على أهمية التمويل الإضافي المطلوب وبشكل عاجل لهذا النداء، من أجل دعم جهود الإنقاذ وتمكين لبنان من التعافي.

المصدر: وام
لبنان
اللاجئين
الأمم المتحدة
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