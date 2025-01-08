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حريق ضخم قرب لوس أنجليس يجبر آلاف السكان على إخلال منازلهم

حريق ضخم قرب لوس أنجليس يجبر آلاف السكان على إخلال منازلهم
8 يناير 2025 08:43

 اندلع حريق غابات ضخم في منطقة راقية بمدينة لوس انجليس الأميركية، مما تسبب في تدمير منازل واختناقات مرورية فيما أجلت السلطات 30 ألف شخص مع تصاعد أعمدة الدخان التي غطت معظم مناطق المدينة.

وقال مسؤولون إن ما لا يقل عن 1262 فداناً في منطقة باسيفيك باليساديس الواقعة بين سانتا مونيكا وماليبو احترقت، بعدما حذروا من خطر جسيم لنشوب حرائق نتيجة ريح عاتية هبت عقب فترة طويلة من الطقس الجاف.
واتسعت رقعة الحريق سريعاً مما زاد المخاوف من احتمال إجلاء مزيد من الأحياء.

وقبل نشوب الحريق، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أعلى حالة تأهب من الحرائق في معظم أنحاء لوس انجليس من الثلاثاء إلى الخميس وتوقعت هبوب رياح تتراوح سرعتها بين 80 إلى 130 كيلومتراً في الساعة.

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المصدر: وكالات
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حريق غابات
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