الأربعاء 8 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زلزال التبت.. فرق الإنقاذ تكافح لإنقاذ الأرواح وسط دمار هائل وبرد قارس

زلزال التبت.. فرق الإنقاذ تكافح لإنقاذ الأرواح وسط دمار هائل وبرد قارس
8 يناير 2025 10:10

يواصل عمال الإنقاذ في منطقة التبت ذات المرتفعات العالية والطقس البارد في غرب الصين، اليوم الأربعاء، البحث عن المزيد من الناجين والضحايا، بعد يوم من وقوع زلزال قوي دمر آلاف المنازل وأودى بحياة ما لا يقل عن 126 شخصاً.

ويتم توصيل الخيام والأغطية والمواد الإغاثية الأخرى لتوفير المأوى لأولئك الذين أصبحت منازلهم غير صالحة للسكن أو غير آمنة.

وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير إلى ما دون الصفر خلال الليل في منطقة يبلغ متوسط ارتفاعها حوالي 4200 متر.

أخبار ذات صلة
زلزال قوي يضرب إثيوبيا
محطة وقود في الفضاء

وحتى مساء الثلاثاء، بلغ العدد المؤكد للضحايا 126 قتيلاً، بينما أصيب 188 آخرون.

وتم تسجيل أكثر من 500 هزة ارتدادية عقب الزلزال، الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن شدته بلغت 7.1 درجة، بينما قدر المركز الصيني للزلازل شدته بـ 6.8 درجة.

المصدر: وكالات
زلزال
الصين
التبت
آخر الأخبار
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة
اليوم 09:51
هزاع بن زايد يشهد جانباً من فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العين للتمور
علوم الدار
هزاع بن زايد يشهد جانباً من فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العين للتمور
اليوم 11:16
تقرير مستقبل الوظائف: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030 والتكنولوجيا تتصدر
اقتصاد
تقرير مستقبل الوظائف: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030 والتكنولوجيا تتصدر
اليوم 11:14
«صفعة» تكلف فينيسيوس مباراتين!
الرياضة
«صفعة» تكلف فينيسيوس مباراتين!
اليوم 10:57
رايكوفيتش: تصديت لركلات الهلال بـ «التخمين»!
الرياضة
رايكوفيتش: تصديت لركلات الهلال بـ «التخمين»!
اليوم 10:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©