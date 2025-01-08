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حرائق لوس أنجلوس تخلف خسائر في الأرواح ونزوح الآلاف

منزل يحترق بسبب الرياح القوية التي تغذي حرائق الغابات المدمرة في منطقة لوس أنجلوس
8 يناير 2025 22:18

قضى شخصان وتعرّض كثر لإصابات خطرة جراء حرائق غابات عند مشارف مدينة لوس أنجلوس في غرب الولايات المتحدة، في حين يواصل عناصر الإطفاء مكافحة النيران وفق ما أعلنت السلطات الأربعاء.
وأتت نيران حرائق غابات عدة على أكثر من ألف مبنى في ثاني كبرى مدن الولايات المتحدة، وأرغمت عشرات الآلاف على إخلاء منازلهم.

 

وأدت رياح قوية إلى تمدد النيران من منزل إلى آخر في منطقة باسيفيك باليسيدس الراقية.
وقال رئيس جهاز الإطفاء في لوس أنجلوس أنتوني ماروني لصحافيين "احترق أكثر من خمسة آلاف فدان (نحو ألفي هكتار)، ونطاق الحريق ما زال يتّسع".
وأضاف "ليس لدينا نسبة مئوية للاحتواء. هناك نحو ألف مبنى مدمّر... وعدد كبير من الإصابات البالغة لدى سكان لم يخلوا منازلهم".

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واندلع حريق كبير ثان حول ألتادينا، شمال المدينة، حيث أظهرت لقطات ألسنة لهب تلتهم شوارع بأكملها.
وصدرت أوامر إخلاء لنحو 30 ألف شخص وفق السلطات التي حذّرت من أن هبوب الرياح القوية يمكن أن يستمر حتى الخميس، ومن أن سرعتها قد تصل إلى 95 كلم في الساعة.
وكانت رئيسة البلدية كارن باس حذّرت الأربعاء في منشور على منصة إكس من أن "عاصفة الرياح يتوقّع أن تزداد سوءا خلال النهار".
وأخلى كثر من السكان مساكنهم.

تأتي حرائق الغابات في أسوأ توقيت بالنسبة للوس أنجلوس مع توقع وكالة الأرصاد الجوية هبوب رياح ساخنة وهي ظاهرة معروفة في الشتاء في ولاية كاليفورنيا، بسرعة تصل إلى 160 كيلومترا في الساعة الثلاثاء والأربعاء.

المصدر: وكالات
كاليفورنيا
حرائق الغابات
لوس أنجلوس
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