مقتل 7 أطفال في قصف إسرائيلي على خان يونس

غزة (الاتحاد)

قتل 13 فلسطينياً على الأقل، بينهم 7 أطفال، في سلسلة غارات إسرائيلية على مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، بحسب ما أفاد الدفاع المدني ووزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلن الدفاع المدني «استشهاد 4 أطفال ونقل 20 إصابة إثر غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس». وأكدت وزارة الصحة أن جثث الأطفال نقلت إلى مستشفى ناصر.

وقال شاهد عيان: «شنت طائرات الاحتلال غارتين جويتين على خيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، ما أدى إلى اندلاع النيران في الخيام»، وأضاف «تم انتشال 4 أطفال وعدد كبير من الإصابات».

إلى ذلك، أعلن الدفاع المدني في بيان آخر «انتشال جثث 5 ضحايا، بينهم ثلاثة أطفال، إثر قصف الاحتلال منزلاً سكنياً بمنطقة قيزان جنوب خان يونس».

كما أفاد بمقتل شخصين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب شرق خان يونس، وشخصين آخرين جراء غارة طالت شقة سكنية وسط المدينة.

وحذّر الدفاع المدني في بيان من أن «الجيش الإسرائيلي يكثف هجماته بحق الفلسطينيين واستهدافاته للمنازل السكنية في جنوب قطاع غزة».

الآثار الشاملة

تناولت الورقة البحثية بعنوان «العمل عن بُعد في دولة الإمارات» الآثار الشاملة لجائحة «كوفيد-19 » على الإمارات، وعلى رأسها زيادة الاهتمام بجمع وتحليل البيانات المرتبطة بالعمل بطرق غير تقليدية، والتوجهات التي تضمن رفع الإنتاجية وتعزيز جودة حياة المجتمع، إضافة إلى تجربة العمل عن بُعد من واقع الممارسات العملية، ومخرجات منتدى عن بُعد الذي نظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وتطبيقات العمل عن بُعد العام الماضي، والتي تشمل السياسات الاستباقية وأساليب الاستجابة التي تبنتها دولة الإمارات، والسياسات العالمية وأفضل الممارسات والتحديات الرئيسية والتوصيات لتطوير السياسات الخاصة بهذا المجال.

كما تطرقت الورقة البحثية إلى دور أنظمة العمل عن بُعد في رفع الإنتاجية العامة بنسبة 4.6% بعد الجائحة، نظراً لتقليل عبء التنقل من وإلى العمل، وغيرها من المعدلات والآثار الإيجابية لتطبيق نظام العمل عن بُعد على مختلف القطاعات التي تشمل المهارات والبيئة، وغيرها.