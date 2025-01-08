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مقتل 3 عسكريين و19 إرهابياً في باكستان

أفراد من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
9 يناير 2025 01:09

إسلام آباد (وكالات) 

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أعلن الجيش الباكستاني، مقتل ثلاثة من عسكرييه و19 إرهابياً في اشتباكات دارت بين الطرفين في شمال غرب البلاد. وقال الجيش في بيان، أمس، إنّ وحداته تبادلت إطلاق نار كثيفاً مع إرهابيين في ثلاثة مواقع مختلفة في إقليم خيبر بختونخوا، مشيراً إلى أنّ حصيلة هذه الاشتباكات هي ثلاثة قتلى في صفوفه و19 قتيلاً في صفوف المتمردين. وفي الأشهر الأخيرة، شهدت باكستان ارتفاعاً في وتيرة الهجمات الإرهابية، وبخاصة في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان. وفي 2024 قُتل 383 عسكرياً و925 إرهابياً في اشتباكات دارت في باكستان، وفق الجيش. وأشاد الرئيس آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف بقوات بلادهما في القضاء على الإرهابيين. 
وفي الأشهر الأخيرة، كثفت باكستان العمليات المبنية على معلومات استخباراتية ضد المسلحين.
وفي سياق آخر، قال متحدث حكومي ومسؤولون محليون، إن شاحنات مساعدات محملة بأدوية، ومواد غذائية، وإمدادات إغاثة أخرى وصلت إلى منطقة كورام، وهي منطقة نائية في شمال غربي باكستان أمس، لإغاثة مئات الآلاف من السكان هناك. 
وكانت السلطات قد أغلقت طريقاً سريعاً رئيسياً يؤدي إلى منطقة كورام منذ نحو ثلاثة أشهر في أعقاب اشتباكات عنيفة بين قبائل متناحرة، أسفرت عن مقتل 130 شخصاً على الأقل.

باكستان
الجيش الباكستاني
خيبر بختونخواه
الإرهاب
بلوشستان
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