الخميس 9 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصومال.. 11 قتيلاً من «الشباب»

جنود صوماليون خلال مواجهات مع عناصر «الشباب» الإرهابية في كيسمايو (من المصدر)
9 يناير 2025 01:09

مقديشو (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
37 مبدعاً إماراتياً وأفريقياً في مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي
28 مليون دولار مساعدةٌ من واشنطن لمقديشو

أكدت القيادة الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، مقتل قيادي بارز في حركة الشباب الإرهابية و10 من أعضاء التنظيم، خلال عمليات عسكرية نفذتها بالتعاون مع الجيش الصومالي.
وذكرت في بيان، أمس، أن القوات الأميركية والصومالية نفذت عمليات في قرية بير خاني، الواقعة على بعد 35 كيلومتراً شمال غرب مدينة كسمايو الساحلية في منطقة جوبالاند بالصومال. وأضاف البيان أن الغارة الجوية أسفرت عن مقتل 10 أعضاء من حركة «الشباب» إلى جانب القيادي. ونقل عن قائد «أفريكوم» الجنرال مايكل لانغلي، قوله إنهم يتعاونون مع الدول ذات التفكير المماثل لمكافحة مثل هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية، مضيفاً أن التصدي لهذه التهديدات العابرة للحدود يعزز أمن المنطقة.

الصومال
أفريقيا
أفريكوم
حركة الشباب الإرهابية
آخر الأخبار
شرطة الشارقة تطلق خدمة تجديد المركبات عن بعد
علوم الدار
شرطة الشارقة تطلق خدمة تجديد المركبات عن بعد
اليوم 17:20
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
دخول 10 شاحنات إماراتية محمّلة بأجهزة طبية وأدوية إلى غزة
9 يناير 2025
ترامب يعتزم لقاء بوتين لإنهاء أزمة أوكرانيا
الأخبار العالمية
ترامب يعتزم لقاء بوتين لإنهاء أزمة أوكرانيا
9 يناير 2025
امرأة تنعى أقاربها الذين قتلوا في قصف إسرائيلي خارج مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
توقف أقسام في مجمع «ناصر الطبي» جراء نفاد الوقود
9 يناير 2025
أفراد من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز)
الأخبار العالمية
100 ألف نازح جراء المعارك في الكونغو
9 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©