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مقتل 5 أشخاص جراء حرائق الغابات في لوس أنجليس

مقتل 5 أشخاص جراء حرائق الغابات في لوس أنجليس
9 يناير 2025 08:50

لقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم، الأربعاء، جراء حرائق الغابات المستعرة في مدينة لوس أنجليس الأميركية، والتي أسفرت عن تدمير مئات المنازل واستنزاف موارد مكافحة الحرائق وإمدادات المياه، ودفعت المسؤولين لإصدار أوامر لأكثر من 100 ألف شخص للإخلاء.

وتعرقل الرياح العاتية والجافة جهود مكافحة الحرائق التي اتسع نطاقها منذ أن بدأت يوم الثلاثاء.

وقالت كريستين كراولي مسؤولة الإطفاء، في مؤتمر صحفي، إن حريقا جديدا اندلع في منطقة هوليوود هيلز في لوس أنجلوس مساء أمس "الأربعاء”، مما أدى إلى المزيد من عمليات الإجلاء ورفع عدد حرائق الغابات المشتعلة في مقاطعة لوس أنجلوس إلى ستة.

 

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ووفقاً لموقع معني بانقطاعات التيار الكهربائي فقد انقطعت الكهرباء عن ما يقرب من مليون منزل وشركة في مقاطعة لوس أنجلوس. كما تقرر إغلاق المدارس في المقاطعة حتى يوم الخميس على الأقل.

 

وبالإضافة إلى حريقين كبيرين، اندلعت أربعة حرائق أصغر في المقاطعة، فيما يأتي اندلاع الحرائق في وقت حساس بشكل خاص لمنطقة جنوب كاليفورنيا التي لم تشهد هطول أمطار غزيرة منذ بداية الموسم في أكتوبر الماضي.

المصدر: وام
حرائق الغابات
لوس أنجليس
الولايات المتحدة
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