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10 درجات تحت الصفر.. كوريا تصدر تحذيراً من موجات البرد

أرشيفية
9 يناير 2025 09:23

ضربت أشد موجة برد خلال الموسم كوريا الجنوبية اليوم الخميس، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من 10 درجات مئوية تحت الصفر في سول والمناطق الشمالية.

وفي الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي سجلت أدنى درجة حرارة في سول 10.2 درجات مئوية تحت الصفر مع وصول درجة الحرارة التي يتم الشعور بها فعليا إلى 16.7 درجة مئوية تحت الصفر، وفقاً لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن إدارة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية.

وتم إصدار تحذير من موجة برد في جميع أنحاء سول في الساعة التاسعة مساء اليوم السابق. ويتم إصدار التحذير عندما يكون من المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة الصباحية إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر أو أقل لمدة يومين متتاليين أو أكثر. وقالت إدارة الأرصاد الجوية: "انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من 20 درجة مئوية تحت الصفر في أجزاء من المناطق الجبلية في إقليم جانجوون، بينما تراوحت في المنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية من إقليم شمال جولا، والمناطق الداخلية الشمالية من إقليم شمال جيونجسانج بين 15 درجة مئوية تحت الصفر و10 درجات مئوية تحت الصفر، وفي بقية أنحاء البلاد انخفضت درجات الحرارة إلى 5 درجات مئوية تحت الصفر".

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ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج لليوم الرابع على التوالي في أقاليم جنوب تشونج تشيونج وجولا وكذلك المناطق الجبلية في جزيرة جيجو، مع تساقط ما يصل إلى 5 سنتيمترات من الثلوج في الساعة في بعض الأحيان. 

المصدر: وكالات
الثلوج
كوريا
موجة برد
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