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رقم قياسي جديد.. ترامب يجمع أكثر من 170 مليون دولار لحفل تنصيبه الرئاسي

رقم قياسي جديد.. ترامب يجمع أكثر من 170 مليون دولار لحفل تنصيبه الرئاسي
9 يناير 2025 10:23

جمع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أكثر من 170 مليون دولار لتمويل حفل تنصيبه القادم، وهو مبلغ قياسي حيث أبدى كبار المديرين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا والمتبرعون الرئيسيون استعدادهم لتقديم مساهمات مالية كبيرة لدعم تمويل هذا الحدث.

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ويزيد المبلغ الكبير الذي جمعته لجنة تنصيب ترامب الرئاسية حتى الآن عن ضعف المبلغ الذي جمعه الرئيس جو بايدن قبل أربع سنوات، حيث جمع نحو 62 مليون دولار لحفل تنصيبه، وفقاً لسجلات لجنة الانتخابات الاتحادية.

كما حطم ترامب الرقم القياسي للتبرعات خلال حفل تنصيبه الأول في عام 2016 عندما جمع قرابة 107 ملايين دولار. 

المصدر: وكالات
ترامب
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأميركية
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