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الصين ترصد سلالة متحورة جديدة من "جدري القردة"

الصين ترصد سلالة متحورة جديدة من "جدري القردة"
9 يناير 2025 12:31

قالت السلطات الصحية في الصين اليوم الخميس إنها رصدت سلالة فرعية متحورة جديدة من جدري القردة مع انتشار العدوى الفيروسية إلى دول أكثر بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة في العالم العام الماضي.


وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين إنه رصد تفشياً للسلالة الفرعية (آي.بي) بدأ بإصابة أجنبي، بالعدوى.


ورصد المركز أربع حالات أخرى لأشخاص أصيبوا بعد اتصال وثيق بالأجنبي. والأعراض التي تظهر على المرضى خفيفة وتشمل طفحاً جلدياً وبثوراً.

وينتشر جدري القردة عن طريق الاتصال الوثيق ويسبب أعراضا تشبه تلك الناجمة عن الإنفلونزا وتقرحات مليئة بالقيح.

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المصدر: وكالات
منظمة الصحة العالمية
الصين
جدري القرود
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