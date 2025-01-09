جنوب أميركا يتأهب لموجة باردة وعواصف شتوية

أغلقت المدارس والمباني من تكساس وحتى جورجيا، أبوابها اليوم الخميس، أو استعدت لإغلاقها، قبيل هطول أمطار ثلجية وجليد متوقع في معظم أنحاء جنوب الولايات المتحدة، مع اقتراب موجة أخرى من درجات الحرارة المنخفضة والعواصف الشتوية التي تهدد من جديد بتعطيل عمليات السفر.

وألغت المدارس في تكساس الفصول الدراسية لأكثر من مليون طالب، تحسبا للظروف الجليدية والتي يتوقع أن تكون خطيرة، وقد تستمر حتى يوم غد الجمعة. كما شملت عمليات إغلاق المدارس كانساس سيتي وليتل روك، عاصمة أركنساس، بينما استمر رفع تحذير بشأن سوء حالة الطقس في ريتشموند، عاصمة فيرجينيا. وتأتي موجة البرد تزامنا مع حرائق الغابات نادرة الحدوث في شهر يناير والتي تتعرض لها حاليا منطقة لوس أنجليس، ما أجبر السكان على الفرار من منازلهم المحترقة بسبب النيران والرياح القوية وسحب الدخان.